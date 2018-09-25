سر الزيارة الرسمية للشيخة موزا إلى السودان وتونس

تتوجه الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إلى السودان وتونس الأسبوع المقبل، بصفتها عضوة المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن "الشيخة موزة بنت ناصر، ستتوجه إلى السودان وتونس، في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي "التعليم فوق الجميع"، و"صلتك"، التي تتولى رئاستهما، وتعنيان بنشر التعليم ومكافحة البطالة.

© AP Photo / Matt Dunham الشيخة موزة تشهد توقيع مذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات مع دولة عربية

وقالت الوكالة الرسمية، إن " الشيخة موزة ، والدة أمير قطر، ستتوجه السبت المقبل إلى السودان، في زيارة ستشهد خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ذات الطابع الإنساني في الخرطوم".

وأضافت أن الشيخة موزة ستغادر السودان متوجهة إلى تونس بدعوة من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في زيارة ستناقش خلالها عددا من الموضوعات المتعلقة بفرص تمويل الشباب وتوظيفهم.

كما ستزور والدة أمير قطر، عددا من مشاريع مؤسسة "صلتك" في تونس، للاطلاع على أثر المؤسسة على المجتمع هناك، وبحث تطوير هذه المشاريع وتحسينها.

وكانت الشيخة موزة بنت ناصر، شهدت، توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، بمدينة نيويورك. وتهدف اتفاقيات الشيخة موزة إلى تمكين الشباب الصومالي اقتصاديا عن طريق تأمين أكثر من 75 ألف وظيفة داخل الصومال.