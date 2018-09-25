سر الزيارة الرسمية للشيخة موزا إلى السودان وتونس

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن "الشيخة موزة بنت ناصر، ستتوجه إلى السودان وتونس، في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي "التعليم فوق الجميع"، و"صلتك"، التي تتولى رئاستهما، وتعنيان بنشر التعليم ومكافحة البطالة.
وأضافت أن الشيخة موزة ستغادر السودان متوجهة إلى تونس بدعوة من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في زيارة ستناقش خلالها عددا من الموضوعات المتعلقة بفرص تمويل الشباب وتوظيفهم.
كما ستزور والدة أمير قطر، عددا من مشاريع مؤسسة "صلتك" في تونس، للاطلاع على أثر المؤسسة على المجتمع هناك، وبحث تطوير هذه المشاريع وتحسينها.
وكانت الشيخة موزة بنت ناصر، شهدت، توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، بمدينة نيويورك. وتهدف اتفاقيات الشيخة موزة إلى تمكين الشباب الصومالي اقتصاديا عن طريق تأمين أكثر من 75 ألف وظيفة داخل الصومال.
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