صحيفة: الرئيس الفلسطيني يقدم طلبا رسميا إلى دول العالم

قال مسؤول فلسطيني بارز إن "الرئيس محمود عباس سيطلب من دول العالم، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد، الاعتراف بدولة فلسطينية، تحت الاحتلال، على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وذكر المسؤول في تصريحات خاصة لصحيفة "الحياة" أن "الرئيس عباس سيبلغ الجمعية العامة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعلن في اجتماعه المقبل دولة فلسطين تحت الاحتلال، وسيطلب من الدول الـ138 التي اعترفت بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة العام 2012، أن تبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود ذاتها، وهي حدود العام 1967".

وأضاف أن عباس سيطلب من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن تبادر إلى الاعتراف بها، وأن تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ليكون بديلا من الرعاية الأمريكية الحصرية لعملية السلام.

وقال مسؤولون إن الرئيس عباس سيعلن وقف العمل بالتفاهمات السابقة مع الإدارة الأمريكية في شأن الانضمام إلى منظمات ومواثيق دولية، وسيعلن أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، سيدرس إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب عدم التزامها هذه الاتفاقات، وفقا للصحيفة.

وتبدأ أعمال الجمعية العامة اليوم الثلاثاء، في نيويورك حيث شُددت الإجراءات الأمنية حول مقر الأمم المتحدة قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة التي يشارك فيها زعماء من انحاء العالم.

وتمركز قناصة فوق سطح مقر الأمم المتحدة بينما كان يقف ضباط من أجهزة أمنية مختلفة على أهبة الاستعداد وهم مسلحون ببنادق.