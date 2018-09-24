ستولتنبرغ يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، اليوم الاثنين 24 أيلول/سبتمبر، على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي: "سيزور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ نيويورك من يوم الاثنين 24 إلى يوم الأربعاء 26 أيلول/سبتمبر 2018 لحضور اجتماعات الأسبوع الوزاري للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتابع البيان على الموقع الإلكتروني للناتو: "يوم الأربعاء الموافق 26 أيلول/سبتمبر، سيلقي ستولتنبرغ خطابا حول دور الناتو في الحرب ضد الإرهاب في المتحف الوطني التذكاري ومتحف ذكرى 11 أيلول/سبتمبر".
ويذكر أن حلف شمال الأطلسي أسس عام 1949 ويعد منظمة دفاعية بالأساس، وذلك تبعا للتحولات العالمية والإقليمية وخاصة منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990 حتى الآن، وقد كان هناك تهديدات أمنية جديدة وفي مقدمتها الإرهاب.
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