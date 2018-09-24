ستولتنبرغ يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

يتوجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في زيارة رسمية إلى نيويورك من 24 وحتى 26 أيلول/سبتمبر، وذلك لحضور المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابا عن دور الناتو في مكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء المقبل، في المتحف الوطني التذكاري.