وصول أول دفعة من الأهالي المغادرين إدلب إلى مناطق سيطرة الجيش السوري

دمشق — سبوتنيك. وقال الجاسم لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن الأهالي كانوا ينتظرون على المعبر منذ أن أعلن الجيش السوري عن فتحه أمس إلا أن المجموعات المسلحة في إدلب قصفت المعبر والقرى المحيطة به بعدد من القذائف لمنع الأهالي من الخروج".

وقال الجاسم: "إن الأهالي تحدوا المسلحين وقذائفهم وأمضوا الليلة الماضية في انتظار الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة".

وفي السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري توصل الرئيسان الروسي والتركي خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم ومسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).

كما وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة بشأن ضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد.