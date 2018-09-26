البحرية الليبية تنقذ 116 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، أن إحدى القاطرات التابعة للحقول النفطية بالتنسيق مع حرس السواحل الليبي تمكنت من إنقاذ 116 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

طرابلس — سبوتنيك. أكد مكتب الإعلام والثقافة للقوات البحرية الليبية، في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن "إحدى القاطرات التابعة للحقول النفطية وبالتنسيق مع حرس السواحل الليبي عبر مندوبه في المنصات النفطية، تمكنوا مساء يوم الاثنين 24 أيلول/ سبتمبر 2018، من إنقاذ عدد 116 مهاجرا غير شرعي"، مشيرا إلى أن "103 رجال، 12 امرأة، وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي".

وأضاف البيان أن: "عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 50 ميلا شمال زوارة"، مضيفا: "المهاجرون غير الشرعيين كانوا من جنسيات أفريقية مختلفة، وعربية، تونس، مصر، المغرب وبنغال".

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن: "المهاجرين غير الشرعيين تم التوجه بهم إلى نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي…"، موضحا أنه "بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء النصر".