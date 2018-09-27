رسالة مهمة من الملك سلمان للسعوديين (صور وفيديو)

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء، من مقر إمارة المدينة المنورة، على أن الجميع في المملكة سواء، ولا فرق بينهم، وليست هناك حصانة لأحد.

وقال الملك سلمان، ضمن كلمة ألقاها خلال حفل أقامه أهالي المدينة المنورة في مقر إمارة المنطقة: "الجميع في المملكة سواء لا فرق بين هذا وبين ذاك، مشيرا إلى أنه في بعض الدول حصانة للبعض بينما في المملكة يستطيع أي فرد أن يتقدم بشكواه على أي شخص، كما فعل الملك عبدالعزيز"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الملك سلمان مخاطباً الأهالي: "رحم الله من أهدى إلي عيوبي. إذا رأيتم أي شيء يضر بدينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فالله يحييكم"

وتحدث العاهل السعودي عن فخره بأن يطلق عليه وعلى الملوك من قبله لقب خادم الحرمين الشريفين، قائلا: "بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة يشرفني أن اسمي كما سمي من قبلي وأنا اليوم خادم الحرمين الشريفين نحن نخدم بيوت الله ونخدم مكة والمدينة يأتينا الحاج والمعتمر والزائر مطمئنا، والحمد لله، هذا نهج هذه الدولة وأبناء شعبنا ولله الحمد".

وكان الملك سلمان، قد دشن مساء أمس الأربعاء "مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات" في المدينة المنورة، كما أطلع على تصاميم مشروع مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. كما دشن مشاريع خدمية بينها محطة التحلية وتوليد الطاقة (المرحلة الثالثة)، وموسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، وإنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي.