الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة.

© AP Photo / الرئاسة الفلسطينية: الطريق للسلام يتطلب حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

رام الله — سبوتنيك . أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القدس ليست للبيع، مؤكدا على رفض فلسطين قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.

وقال عباس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن "القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة".

وأضاف "إسرائيل أقرت قانون القومية العنصري الذي يقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين"، متابعا: "نرفض قانون القومية وندينه بشدة ونطالب المجتمع الدولي وجمعيتكم باعتباره قانونا عنصريا باطلا وغير شرعي".

وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: تعاملنا بإيجابية مع إدارة ترامب.. ولكننا فوجئنا بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات تتناقض بشكل كامل مع التزامات عملية السلام.

وهاجم الرئيس الفلسطيني سلوك الإدارة الأمريكية قائلا: الإدارة الأمريكية تمادت في عدوانها بقطع المساعدات عن السلطة وعن الأونروا ومشافي القدس.

واستهجن عباس الحديث عن صفقة القرن مبينا أنه "من السخرية أن تتحدث الإدارة الأمريكية عما تسميه صفقة القرن.. فماذا تبقى لها لتقديمه للشعب الفلسطيني من حلول إنسانية".

وقال: أدعو الرئيس ترامب لإلغاء قراراته التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ عملية السلام.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية وليست في القدس الشرقية، داعيا الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد أن تسرع في الاعتراف بها.

وقال خلال كلمته "عاصمتنا القدس الشرقية وليست في القدس الشرقية". وأضاف "أدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للإسراع بالاعتراف بها".

مذكرا بأن إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من 705 قرارا للجمعية العامة و86 قرارا لمجلس الأمن.