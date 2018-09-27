تزامنا مع أزمة "سد النهضة"... مصر تبدأ تنفيذ 5 سدود في أوغندا

أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار في مناطق متفرقة بأوغندا.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي خلال لقائه مع وزير المياه والبيئة الأوغندي سام شيبتوريس، في مقاطعة كسيسي غرب أوغندا عن بدء تنفيذ" أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار في مناطق متفرقة بأوغندا تضاف إلى ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات الآبار".

وأوضح، أن المشروع يأتي في إطار التعاون الثنائي الفني بين البلدين بناء على طلب من الحكومة الأوغندية، لتقديم الدعم من خلال الخبرات المصرية نظرا للمخاطر التي تعرضت لها مقاطعة كسيسي على مدار 20 عاما، حسبما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.

بدوره أوضح شيبتوريس أن "وزارة الموارد المائية والري المصرية ساهمت في دعم منظومة إدارة الموارد المائية والري في أوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتبادل الخبرات في مواجهة الفيضانات والسيول ودرء مخاطرها.

وأشاد شيبتوريس، بالتعاون مع القاهرة في مجالات الري ودرء مخاطر الفيضانات.

وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.