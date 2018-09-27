"شؤون الحرمين" تنشر صورا جديدة للملك سلمان

شارك الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صورا جديدة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من داخل مسجد قباء في المدينة المنورة.

ويظهر الملك سلمان في الصور، وهو يؤدي ركعتي تحية المسجد في مسجد قباء.

خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة https://t.co/Moy3aWF2Kl pic.twitter.com/eR6J421ssh — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 27, 2018

وكان في استقبال الملك سلمان، لدى وصوله إلى مسجد قباء، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وإمام وخطيب مسجد قباء الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي، وأئمة ومؤذنو مسجد قباء.

ووصل الملك سلمان إلى الرياض، بعد ظهر يوم الخميس، عائدا من المدينة المنورة.

يذكر، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن يوم أمس الثلاثاء، قطار الحرمين السريع، بطول 450 كلم وسرعة 300 كلم في الساعة.

وكانت أولى رحلات قطار الحرمين قد انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس الثلاثاء، بسرعة تربو على الثلاثمائة كيلو مترا في الساعة، عبر خط سككي مزدوج، يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدينة المنورة بطول 450 كيلومتر.