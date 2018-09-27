السلطات السعودية تعلن مقتل 3 مطلوبين في اشتباك مع قوات الأمن

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الخميس، مقتل 3 مطلوبين في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن بمدينة القطيف، شرقي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" السعودية: "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين على خلفية الأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تمكنت الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة من رصد تواجد 3 من المطلوبين أمنياً بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية".

وأضافت القناة أنه "عند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر".

وذكرت القناة أن "رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت إصابة 3 من أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة، خلال الاشتباك".