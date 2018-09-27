السعودية تحقق في فيديو يظهر رجلا يطعم ناقته عملات ورقية

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا يطعم ناقته عملات ورقية من فئة مئة ريال، غضبا عارما بين العديد من المغردين على موقع "تويتر".

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يطعم ناقته خبزا، وضع فيه عملات ورقية من فئة المائة ريال سعودي، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.

اليوم شاب من احد اصحاب الإبل يطعم ناقة قطعة خبز عليها فلوس فئة ١٠٠ ريال

لا حول ولا قوة الا بالله

اصحاب الإبل المهايطية راح يجينا بلاء هو راح يكون بسببهم وسبب بذخهم وهياطهم

كم محتاج يشوف هذا يطعم الناقة اموال حقيقية ويتحسر!!! pic.twitter.com/8gZY85LzUJ — رشاد مبارك (@rashad6681) September 25, 2018

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن التصرف الذي أظهره الفيديو لا يليق على الإطلاق برمز وطني، متمثلا بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة، ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.

وأوضح حافظ، أن الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتا إلى أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.

وما بين السخرية والغضب والاستنكار، تباينت ردود الفعل على موقع "تويتر" من خلال هاشتاغ "ناقه_تأكل_فلوس"، بشأن ما فعله صاحب الفيديو مع الناقة.

وشارك مغرد حكم النيابة العامة في السعودية، بمن يتلف الأموال بأي شكل من الأشكال، وهو السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ودغع غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أي بإحدى هاتين العقوبتين".

ماينفع إلا القوه لابارك الله بالضعف وبالأخص مع أصحاب الأدمغة الفارغه#ناقه_تاكل_فلوس pic.twitter.com/8gA73jAY53 — هيا….فقط.. (@aloraini_haya) September 27, 2018

وكتبت مغردة ساخرة: "أنا راضيه اصير ناقه اهم شي فلوس".

انا راضيه اصير ناقه اهم شي فلوس — رمق (@LlpDj) September 25, 2018

​وغرد آخر: "هذه ناقة البسوس اكالة النفوس الله يكفينا بها ويهدي راعيها من السفاهه انه ليس منا انه عمل غير صالح الرزق من الله والمبذر اخو الشيطان كان الاصلح لهذه العقليه المتاخره في النمو شراء ملبن ولو يعطيه صدقه للإبل أبرك له قد يعيش بيننا متخلفون عقليا ولديهم فلوس أو متأمرين خارجيا".

هذه ناقة البسوس اكالة النفوس

الله يكفينا بها ويهدي راعيها

من السفاهه

انه ليس منا انه عمل غير صالح

الرزق من الله والمبذر اخو الشيطان

كان الاصلح لهذه العقليه المتاخره

في النمو شراء ملبن ولو يعطيه

صدقه للإبل أبرك له

قد يعيش بيننا متخلفون عقليا

ولديهم فلوس أو متأمرين خارجيا — يوسف ال مسعد (@yosef_almasad) September 25, 2018

​وكتب مغرد مستنكرا فعل صاحب الفيديو المتداول: "والله منتهى الوقاحه ناس ماتلقى لقمة عيش وهذا يعطي ناقه فلوس حسبنالله ونعم الوكيل".

والله منتهى الوقاحه ناس ماتلقى لقمة عيش وهذا يعطي ناقه فلوس حسبنالله ونعم الوكيل — الصقر الجارح (@Sqralmhajr) September 25, 2018

​وغرد آخر غاضبا: "نعمه يسوي فيها كذا سود الله جهه".

#ناقه_تاكل_فلوس

نعمه يسوي فيها كذا سود الله جهه — محمدالشهري (@Jt9OxfL0wf96XQc) September 24, 2018

​ويرى مغرد آخر أن النقود التي أطعمها الرجل للناقة مزورة.