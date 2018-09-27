السعودية تحقق في فيديو يظهر رجلا يطعم ناقته عملات ورقية

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يطعم ناقته خبزا، وضع فيه عملات ورقية من فئة المائة ريال سعودي، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.
اليوم شاب من احد اصحاب الإبل يطعم ناقة قطعة خبز عليها فلوس فئة ١٠٠ ريال— رشاد مبارك (@rashad6681) September 25, 2018
لا حول ولا قوة الا بالله
اصحاب الإبل المهايطية راح يجينا بلاء هو راح يكون بسببهم وسبب بذخهم وهياطهم
كم محتاج يشوف هذا يطعم الناقة اموال حقيقية ويتحسر!!! pic.twitter.com/8gZY85LzUJ
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن التصرف الذي أظهره الفيديو لا يليق على الإطلاق برمز وطني، متمثلا بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة، ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.
وأوضح حافظ، أن الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتا إلى أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.
وما بين السخرية والغضب والاستنكار، تباينت ردود الفعل على موقع "تويتر" من خلال هاشتاغ "ناقه_تأكل_فلوس"، بشأن ما فعله صاحب الفيديو مع الناقة.
وشارك مغرد حكم النيابة العامة في السعودية، بمن يتلف الأموال بأي شكل من الأشكال، وهو السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ودغع غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أي بإحدى هاتين العقوبتين".
ماينفع إلا القوه لابارك الله بالضعف وبالأخص مع أصحاب الأدمغة الفارغه#ناقه_تاكل_فلوس pic.twitter.com/8gA73jAY53— هيا….فقط.. (@aloraini_haya) September 27, 2018
وكتبت مغردة ساخرة: "أنا راضيه اصير ناقه اهم شي فلوس".
انا راضيه اصير ناقه اهم شي فلوس— رمق (@LlpDj) September 25, 2018
وغرد آخر: "هذه ناقة البسوس اكالة النفوس الله يكفينا بها ويهدي راعيها من السفاهه انه ليس منا انه عمل غير صالح الرزق من الله والمبذر اخو الشيطان كان الاصلح لهذه العقليه المتاخره في النمو شراء ملبن ولو يعطيه صدقه للإبل أبرك له قد يعيش بيننا متخلفون عقليا ولديهم فلوس أو متأمرين خارجيا".
هذه ناقة البسوس اكالة النفوس— يوسف ال مسعد (@yosef_almasad) September 25, 2018
الله يكفينا بها ويهدي راعيها
من السفاهه
انه ليس منا انه عمل غير صالح
الرزق من الله والمبذر اخو الشيطان
كان الاصلح لهذه العقليه المتاخره
في النمو شراء ملبن ولو يعطيه
صدقه للإبل أبرك له
قد يعيش بيننا متخلفون عقليا
ولديهم فلوس أو متأمرين خارجيا
وكتب مغرد مستنكرا فعل صاحب الفيديو المتداول: "والله منتهى الوقاحه ناس ماتلقى لقمة عيش وهذا يعطي ناقه فلوس حسبنالله ونعم الوكيل".
والله منتهى الوقاحه ناس ماتلقى لقمة عيش وهذا يعطي ناقه فلوس حسبنالله ونعم الوكيل— الصقر الجارح (@Sqralmhajr) September 25, 2018
وغرد آخر غاضبا: "نعمه يسوي فيها كذا سود الله جهه".
#ناقه_تاكل_فلوس— محمدالشهري (@Jt9OxfL0wf96XQc) September 24, 2018
نعمه يسوي فيها كذا سود الله جهه
ويرى مغرد آخر أن النقود التي أطعمها الرجل للناقة مزورة.
اعتقد انها طباعة والا من الدلخ اللي يوكل ناقه فلوس— MBS (@sara5566773) September 24, 2018
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