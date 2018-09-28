نسبة المشاركة في التصويت الخاص على انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، نسبة مشاركة الناخبين في التصويت على الانتخابات البرلمانية الخاصة بإقليم كردستان العراق، إذ وصلت إلى 55%.

أفاد عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن موظفي المفوضية المراقبين في مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان، بأن نسبة المشاركة تراوحت ما بين 45-55 % في كل المحافظات.

© REUTERS / AZAD LASHKARI العراق... رئيس حكومة إقليم كردستان يصل السليمانية لبحث الانضمام إلى الكتلة البرلمانية الأكبر

وأضاف البياتي، واصفا نسبة المشاركة مكثفة في ساعات الصباح الأولى، وقلت بشكل تدريجي، في مراكز الاقتراع التي بلغ عددها 99 مركزا في عموم الإقليم، منها 37 مركزا في محافظة السليمانية (أكبر مدن الإقليم).

وأكمل، بشكل عام خلال تواجد مراقبي المفوضية، تم رصد اعتماد الآلية اليدوية للانتخابات بدل الالكترونية، والاعتماد على واحدة من المستمسكات الثبوتية الثلاثة الأصلية وهي: جواز السفر أو البطاقة الوطنية، أو شهادة الجنسية العراقية.

وأكد البياتي، أن من لا يمتلك إحدى هذه المستمسكات لم يسمح له بالمشاركة حسب تعليمات المفوضية على الرغم من امتلاكهم لمستمسكات أخرى أصلية.

ونوه البياتي، إلى أن أبواب المراكز كانت مفتوحة بشكل شفاف لمفوضية حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام أيضا ولم نلق أي رفض.

وألمح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في ختام حديثه، إلى أن المراقبين أغلبهم من الكيانات السياسية، وهنالك قلة في مراقبي منظمات المجتمع المدني عدى مراقبو منظمة "شمس" لمراقبة الانتخابات، "كما أننا لم نجد أي مراقبين دوليين".

وأنطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية في دورتها الخامسة التي ستجري في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إقليم كردستان.

وكان من المفترض أن تجري انتخابات برلمان الإقليم العام الماضي، إلا أنها أجلت بسبب الخلافات السياسية مع المركز لاسيما بعد إجراء الإقليم استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.