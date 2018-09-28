"أنصار الله" تتراجع عن الإفراج عن أقارب صالح والطائرة تغادر دونهم

علمت وكالة "سبوتنيك" أن جماعة "أنصار الله" اليمنية تراجعت عن اتفاق للإفراج عن أربعة من أقارب الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح تحتجزهم منذ أكثر من 9 أشهر.

© AP Photo / Hani Mohammed مفاجأة... ما هو ثمن الإفراج عن أبناء صالح الذي دفعته دولتان خليجيتان

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر لـ"سبوتنيك" بأن طائرة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، قادمة من الأردن بعد السماح لها من التحالف العربي ، بنقل صلاح ومدين علي عبد الله صالح والعقيد محمد محمد عبد الله صالح وعفاش طارق محمد عبد الله صالح، بموجب اتفاق، تم التوصل إليه مع جماعة " أنصار الله " بجهود ومساع بذلتها سلطنة عمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد.

وأضاف أن الجماعة لم تفرج عن أقارب صالح حسب الاتفاق، لتغادر الطائرة صنعاء من دونهم بعد أربع وعشرين ساعة من وصولها.

وكان مصدر في حزب "المؤتمر الشعبي العام" أفاد وكالة "سبوتنيك"، قبل أيام قليلة، بنجاح وساطة عُمانية في التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله" للإفراج عن 4 من أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.