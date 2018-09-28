محكمة دولية: فلسطين قدمت شكوى ضد أمريكا لنقل سفارتها إلى القدس

رفعت فلسطين، اليوم الجمعة 28 سبتمبر، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، بشأن نقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان نقلته وكالة رويترز إن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي "انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961".

© REUTERS / CAITLIN OCHS الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة

يذكر أنه الولايات المتحدة افتتحت في 14 مايو/أيار الماضي رسميا سفارتها في القدس ، بتأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القدس عاصمة لإسرائيل، في قرار أثار انتقادات دولية وشعبية واسعة النطاق.

وإثر ذلك، أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال أمس الخميس إن القدس ليست للبيع، مؤكدا على رفض فلسطين قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.

وقال عباس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن "القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة".

وهاجم الرئيس الفلسطيني سلوك الإدارة الأمريكية قائلا: الإدارة الأمريكية تمادت في عدوانها بقطع المساعدات عن السلطة وعن الأونروا ومشافي القدس.

وقال: أدعو الرئيس ترامب لإلغاء قراراته التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ عملية السلام.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية وليست في القدس الشرقية، داعيا الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد أن تسرع في الاعتراف بها.