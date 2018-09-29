أول تعليق رسمي من العراق على قرار غلق القنصلية الأمريكية في البصرة

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن اسفها لقرار وزير الخارجية الأميركي سحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب في بيان: "تأسف وزارة الخارجية العراقية لقرار وزير الخارجية الأميركي سحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق".

© AP Photo / أمريكا تغلق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية

وأضاف المتحدث: "أكدت الخارجية العراقية أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها وأن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا وأخلاقيا، كما وتهيب بالبعثات الدبلوماسية أن لا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم".

وقررت الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية.

وتشهد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، منذ أسابيع احتجاجات على تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.