العراق یخفض تکلفة السياحة لزائري الأربعينية إلى دولار واحد

قررت الحكومة العراقية خفض المبلغ السياحي لزوار الأربعينية خلال العام الجاري من 10 إلى دولار إلى دولار واحد.

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وقال أمين اللجنة المركزية الإيرانية للزيارة الأربعينية، شهريار حيدري، إن الحكومة العراقية قررت هذا العام خفض المبلغ السياحي من 10 الى دولار واحد، مشيرا إلى أن تكلفة تأشيرة الدخول إلى العراق لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين سيتم تسديدها بالريال الإيراني ولاحاجة لشراء اليورو أو الدولار.

وأضاف حيدري، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الحكومة العراقية وافقت على خفض المبلغ المخصص للسياحة وفق إعلان وزارة الخارجية العراقية، حيث تم إبلاغ سفارة العراق في طهران وينبغي انتظار النتيجة.

ولفت أمين اللجنة المركزية الإيرانية إلى أن تكلفة تأشيرة الدخول للزوار الإيرانيين في مراسم الأربعينية تبلغ 377700 تومان خلال العام الجاري، حيث ينبغي الرجوع إلى موقع "سماح" أو إحدى المراكز التابعة لمنظمة الحج والزيارة في البلاد لتسجيل أسماء الزائرين الراغبين في المشاركة بمراسم الزيارة المذكورة.