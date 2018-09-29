العراق یخفض تکلفة السياحة لزائري الأربعينية إلى دولار واحد

وأضاف حيدري، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن الحكومة العراقية وافقت على خفض المبلغ المخصص للسياحة وفق إعلان وزارة الخارجية العراقية، حيث تم إبلاغ سفارة العراق في طهران وينبغي انتظار النتيجة.
ولفت أمين اللجنة المركزية الإيرانية إلى أن تكلفة تأشيرة الدخول للزوار الإيرانيين في مراسم الأربعينية تبلغ 377700 تومان خلال العام الجاري، حيث ينبغي الرجوع إلى موقع "سماح" أو إحدى المراكز التابعة لمنظمة الحج والزيارة في البلاد لتسجيل أسماء الزائرين الراغبين في المشاركة بمراسم الزيارة المذكورة.
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