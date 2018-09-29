اليمن... الجيش يقتل 9 من "أنصار الله" في البيضاء

دارت مواجهات، بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن الجيش نفذ، اليوم السبت 29 سبتمبر/ أيلول، كمينا محكما لـ"الحوثيين" في جبهة الملاجم، أدى إلى مقتل 9 منهم وجرح آخرين.

© AP Photo / Saudi Press Agency التحالف يشن 16 غارة على 3 محافظات يمنية

وأضاف: "المواجهات تزامنت مع غارات مركزة لطيران التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات ومخزنا للأسلحة تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة مفرق البياض بذات المديرية".

وأضاف: "الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها".

ومن جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين" إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها أحبطوا زحفا لقوات الجيش اليمني باتجاه مواقع في مديرية الزاهر غرب البيضاء، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

ولفتت إلى أن "أنصار الله" والعسكريين الموالين للجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في جبهة قانية، ألحقت خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.