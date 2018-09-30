الحوثي يتحدى السفير الإماراتي في واشنطن

وأضاف: "اعلنوا تبنيكم فقط للهجوم الذي استهدف العرض الإيراني العسكري".
وتابع: "بعدها استمروا في مهازلكم وعنترياتكم بقتل الأطفال، وفي خزيكم بتجويع وحصار الشعب اليمني مع حلفكم الإرهابي".
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، قال خلال كلمة بمؤتمر في نيويورك بعنوان "متحدون ضد إيران النووية"، الثلاثاء، إن اليمن هو المكان الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة إيران.
السفير الاماراتي: قال ان الحرب على ايران في اليمن اسهل اقول له هناك ماهو اسهل واتحداكم القيام به ضد ايران.— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 29, 2018
إعلنوا تبنيكم فقط للهجوم الذي استهدف العرض الايراني العسكري.
وبعدها استمروا في مهازلكم وعنترياتكم بقتل الأطفال، وفي خزيكم بتجويع وحصار الشعب اليمني مع حلفاكم الارهابي.
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