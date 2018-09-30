الحوثي يتحدى السفير الإماراتي في واشنطن

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi بعد دعوة الحوثي العاجلة... تعليق رسمي من الإمارات

القاهرة — سبوتنيك . وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على "تويتر": "السفير الإماراتي قال إن الحرب على إيران في اليمن أسهل، أقول له هناك ماهو أسهل وأتحداكم القيام به ضد إيران".

وأضاف: "اعلنوا تبنيكم فقط للهجوم الذي استهدف العرض الإيراني العسكري".

وتابع: "بعدها استمروا في مهازلكم وعنترياتكم بقتل الأطفال، وفي خزيكم بتجويع وحصار الشعب اليمني مع حلفكم الإرهابي".

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، قال خلال كلمة بمؤتمر في نيويورك بعنوان "متحدون ضد إيران النووية"، الثلاثاء، إن اليمن هو المكان الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة إيران.