حاكم دبي يعتمد ميزانية 2019... الأكبر في تاريخ الاتحاد

وأشار إلى أن ميزانية عام 2019 ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد، موضحا أن قيمتها تبلغ 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وأن 59% منها سيكون مخصص للتعليم.
وغرد حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة.. 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع.. موازنتنا بلا عجز.. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد..".
ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة.. 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع.. موازنتنا بلا عجز.. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد.. pic.twitter.com/OyJXxb3r2W— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2018
واعتمد حاكم دبي، في اجتماع اليوم، قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء، بهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.
كما اعتمدنا اليوم قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء.. والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.. كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة بإذن الله.. pic.twitter.com/IQBIl8OiRr— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)