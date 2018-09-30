حاكم دبي يعتمد ميزانية 2019... الأكبر في تاريخ الاتحاد

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمد خلاله ميزانية الاتحاد خلال الثلاثة أعوام القادمة.

وأشار إلى أن ميزانية عام 2019 ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد، موضحا أن قيمتها تبلغ 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وأن 59% منها سيكون مخصص للتعليم.

وغرد حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة.. 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع.. موازنتنا بلا عجز.. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد..".

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة.. 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع.. موازنتنا بلا عجز.. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد.. pic.twitter.com/OyJXxb3r2W — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2018

واعتمد حاكم دبي، في اجتماع اليوم، قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء، بهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.