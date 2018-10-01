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21:18 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحيي أمير الكويت الشبخ صباح الجابر الصباح خلال زيارته للكويت، 30 سبتمبر/أيلول 2018

    بيان من "الوزراء الكويتي" بشأن زيارة ابن سلمان

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، بيانا بشأن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للبلاد.

    أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام بها ابن سلمان، والوفد الرسمي المرافق له أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
    © REUTERS /
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    وأشار البيان إلى أن "هذه الزيارة جاءت في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيزها وتطويرها في المجالات والميادين كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في ضوء ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من روابط ووحدة الهدف والمصير المشترك لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها ودفع مسيرة التعاون لدول الخليج العربية والعمل الخليجي المشترك".

    ووفقا للبيان، فقد تركزت المحادثات حول السبل الكفيلة بمواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وصيانة أمنها واستقرارها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولفت إلى ما تشكله هذه الزيارة من إضافة طيبة للروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا. 

    ويأتي بيان مجلس الوزراء الكويتي، تزامنا مع إصدار وزارة الخارجية الكويتية، بيانا بشأن ما جرى تداوله حول فشل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد.

    وأعرب مصدر في الوزارة عن أسفه لما جرى تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منها من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج الزيارة، مؤكدا أن تداول مثل هذه المعلومات يعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين كما يهدف إلى النيل من المصالح العليا لهما، وفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية.

    ‏وأشار المصدر إلى أن المباحثات التي جرت اتسمت بالروح الأخوية الحميمة بين البلدين والحرص على تحقيق مصالحهما العليا المشتركة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى ما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون.  

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