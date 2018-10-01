إصابة 93 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شمال غزة

أصيب 93 فلسطينيا، برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي عند الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، مساء اليوم الإثنين.

© Sputnik . Ahmed Abed إصابة العشرات في الجمعة الـ26 من "مسيرات العودة" في غزة

رام الله — سبوتنيك . قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "أطلقت البحرية الإسرائيلية النار وقنابل الغاز صوب المسير البحري العاشر والمتظاهرين على شواطئ غزة وقد تمخض عن ذلك عن 93 إصابة مختلفة منها 37 بالرصاص الحي شمال قطاع غزة".

وكان المسير البحري العاشر انطلق مساء اليوم الإثنين من ميناء غزة صوب الحدود الشمالية لقطاع غزة استكمالا لمسيرات العودة وكسر الحصار بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

وتظاهر مئات الفلسطينيين على شواطئ غزة إسنادا للمسير البحري حيث أطلقت البحرية الإسرائيلية النار والغاز المسيل للدموع ما أدى لوقوع عشرات الإصابات.