دول الخليج تجري محادثات بشأن تزويد العراق بالكهرباء

قال مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بدأت محادثات مع العراق للربط الكهربائي مع شبكته.

قال مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية لوكالة "رويترز" هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تدرس مع السلطات العراقية ربطا كهربائيا بمحافظة البصرة جنوبي العراق".

© REUTERS / Lukas Barth اتفاق قريب لحل مشكلة الكهرباء في العراق

ويعانى العراق ومحافظاته الجنوبية من انقطاعات في الكهرباء منذ سنوات مع تدهور الخدمات العامة.

وذكر النيادي على هامش مؤتمر في مدينة مراكش المغربية أن مجلس التعاون الخليجي قد يصدر فائضه من الكهرباء.

وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي ينتج 100 غيغاوات سنويا، لا يُستهلك منها إلا 30 بالمئة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي يدرس أيضا ربطا كهربائيا مع منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة الهندية، دون الخوض في تفاصيل.