دول الخليج تجري محادثات بشأن تزويد العراق بالكهرباء

قال مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية لوكالة "رويترز" هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تدرس مع السلطات العراقية ربطا كهربائيا بمحافظة البصرة جنوبي العراق".
ويعانى العراق ومحافظاته الجنوبية من انقطاعات في الكهرباء منذ سنوات مع تدهور الخدمات العامة.
وذكر النيادي على هامش مؤتمر في مدينة مراكش المغربية أن مجلس التعاون الخليجي قد يصدر فائضه من الكهرباء.
وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي ينتج 100 غيغاوات سنويا، لا يُستهلك منها إلا 30 بالمئة في فصل الشتاء.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي يدرس أيضا ربطا كهربائيا مع منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة الهندية، دون الخوض في تفاصيل.
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