بعد توجيه الملك سلمان... مطالبة ولي العهد بالتدخل العاجل

تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من زعيم عربي، يطالبه بالتدخل العاجل.

دعا الرئيس اليمني، "عبد ربه منصور هادي"، اليوم الثلاثاء، السعودية إلى التدخل العاجل لإنقاذ اقتصاد بلاده من الانهيار، الذي تشهده البلاد.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس هادي، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفقا لما ذكرته وكالة سبأ الرسمية.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتصال تناول جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER بعد منتصف الليل... توجيه عاجل من الملك سلمان

وأكدت أن الرئيس هادي تطلع إلى مواقف المملكة الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني وتقديم التضحيات في سبيل وحدة الهدف والمصير المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة، من "تداعيات انخفاض العملة المحلية اليمنية، الريال، على قدرة المواطنين في تغطية احتياجاتهم اليومية من الطعام".

وهوى الريال اليمني مجددا أمام سلة العملات الأجنبية، مساء الأحد، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، بوصول الدولار الواحد بالسوق السوداء إلى 760 ريالا.

وهذه أدنى نقطة انهيار للريال اليمني عبر تاريخه، بعد سلسلة انهيارات بدأت منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، بعد أن استقر الريال اليمني نحو 6 أشهر على سعر 480 ريالاً للدولار الواحد.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي.