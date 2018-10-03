الدفاع الروسية تنشر صورا لتسليم "إس-300" إلى الجانب السوري

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتسليم "إس-300" إلى الجانب السوري، وتم عرض المشهد على قناة" تي في -24 "الروسية.

موسكو، 3 أكتوبر — سبوتنيك. وتوضح الصور كيف تم تفريغ منظومة صواريخ "إس-300" من طائرة نقل عسكرية. وجرى التفريغ ليلا.

© AP Photo / Alex Brandon الخارجية الأمريكية: لسنا على علم بعد بتسليم سوريا "إس-300"

وكان وزير الدفاع الروس ي سيرغي شويغو ، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، خلال اجتماع الرئيس الروسي بأعضاء مجلس الأمن الروسي، أنه طبقا لقرار الرئيس، بدأ بتنفيذ عدد من التدابير الموجهة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية العسكريين، مؤكدا استكمال توريد منظومة "إس-300"، وتشمل 49 وحدة من المعدات: رادارات استشعار، أنظمة التعريف الرئيسية، وآلات التحكم، وأربعة منصات إطلاق.

وأشار شويغو، إلى أن تدريب وحدات وطواقم الجيش السوري على منظومة صواريخ "إس-300" يحتاج لمدة ثلاثة أشهر.

هذا وأعلنت روسيا عن توريد منظومة "إس-300" لسوريا بهدف زيادة أمن العسكريين الروس، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز "إيليوشين-20" يوم 17 أيلول/سبتمبر المنصرم، فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.