روسيا ترصد 11 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا قد رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 11 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

موسكو- سبوتنيك . وذكرت وزارة الدفاع الروسية ، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا إلى وجود خروقات في محافظات اللاذقية (8) وحلب (3)، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وأشارت وزارة الدفاع إلى وجود تراجع كبير في خروقات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم خلالها إيصال 300 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.29 طن إلى قرية السويمرة بريف السويداء.

بشكل عام تم تنفيذ 1950 عملية الإنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3046.21 طن.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.