وزير الطاقة السعودي: لدينا قنوات اتصال مع روسيا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية

صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن المملكة سترفع إنتاج النفط أكثر في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن مستوى 10.7 مليون برميل يوميا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الفالح متحدثا خلال مؤتمر في موسكو بينما كان يجلس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لدى السعودية قنوات اتصال أسبوعي مع روسيا لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط العالمية.

وأشار إلى أن منتجي النفط زادوا الإمدادات نحو مليون برميل يوميا معا "خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بـ200-300 ألف برميل يوميا إن طلب الأمر ذلك.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: "لقد زدنا 400 ألف برميل يومياً، كما اتفقنا مع الشركاء. إذا طلب الأمر، يمكننا أن نزيد مرة أخرى بـ200-300 ألف برميل يوميا.