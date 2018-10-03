مسؤول سعودي ينفي تقارير اختفاء خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول

قال مسؤول سعودي، اليوم الأربعاء، إن التقارير التي تحدثت عن فقد الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول "كاذبة".

وأوضح المسؤول أن خاشقجي زار القنصلية "لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وإنه خرج بعد فترة قصيرة".

واختفى خاشقجي، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، أمس الثلاثاء، لإجراء معاملات عائلية فيما لا يعرف مصيره حتى الآن.

وقالت خطيبة خاشقجي، السيدة خديجة، أن الإعلامي السعودي دخل إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة، ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن.

وأضافت أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها منذ ساعات. وتواصلت السيدة مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حتى الآن.

من جهته، قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، إن أنقرة تتابع أزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي على أراضيها.

وأوضح أقطاي، في تصريحات خاصة إلى موقع "عربي بوست"، أن بلاده تعمل على حل المشكلة، والأولوية لديها هي "إنقاذ خاشقجي وجعله آمنا"، مضيفا أن تركيا تعتقد أن خاشقجي لا يزال على أراضيها، ولم يتم نقله إلى أية جهة أخرى.