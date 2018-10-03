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21:48 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    محكمة

    الحكم بالإعدام على سوري وسورية في السعودية

    © Fotolia / Niroworld
    العالم العربي
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    قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، إن محكمة بريدة الجزائية أصدرت حكما بالإعدام على مواطن سوري، وكذلك مواطنة سورية تحمل الجنسية السعودية، بسبب مسؤول سعودي.

    وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أصدرت محكمة بريدة الجزائية حكما ابتدائيا يقضي بمعاقبة زوجة رئيس المجلس البلدي في بريدة، المحامي إبراهيم الغصن — سعودية الجنسية سورية الأصل- بالقتل حدا للغيلة، هي ومتهم آخر —سوري الجنسية- قامت بالاشتراك معه في قتل المجني عليه غدرا وعمدا وعدوانا.

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    وتابعت الصحيفة، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني في القضية بقتله للمجني عليه إبراهيم الغصن عمدا وعدوانا غيلة، وذلك بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده؛ ومنها الرأس بآلة صلبة راضة (فرادة عجين)، على وجه الحيلة والخداع في مأمنه (غرفة نومه داخل منزله).

    كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليها الأولى —زوجته- بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني في قتل زوجها عمدا وعدوانا غيلة عن طريق الاتفاق والمساعدة والاشتراك، وذلك باتفاقها مع المدعى عليه الثاني على التخلص من زوجها المجني عليه بمساعدته بالدلالة على منزل المجني عليه، وتمكينه من دخول المنزل، وتقديم أداة الاعتداء (فرادة العجين) والشريط اللاصق له، وإدخاله غرفة النوم، واستدراج زوجها بالحضور للمنزل لأجل التخلص منه، وتضليل الجهات الأمنية.

    وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة قالت في معرض تسبيبها للحكم أن فعلهما هذا يعد من المحاربة، وأمرت بإقامة حد الغيلة عليهما، وذلك بقتلهما لقاء ما ثبت بحقهما من إدانة، وقد أفهمت المحكمة أطراف القضية أن من حقهم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

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    وكانت شرطة القصيم قد أوضحت وقتها أنها تلقت بلاغا صباح يوم 22 مايو 2018، مفاده العثور على جثمان مواطن في العقد السابع من العمر داخل مستودع قيد الإنشاء شمال مدينة بريدة، وقد تعرض لإصابات عدة في الرأس والجانب الأيسر، أدت لوفاته.

    وأسفرت المتابعة الأمنية عن التوصل لمرتكبي هذه الجريمة، وهما في العقد الرابع من العمر، وقد أقرا بما نسب إليهما، وقيامهما بالتخطيط لجريمتهما، وتنفيذها، والاعتداء بغتة على المجني عليه داخل منزله، ثم نقله والتخلص منه، ومحاولتهما إخفاء معالم فعلتهما، والفرار إلى خارج البلاد.

    وقد تم إيداعهما التوقيف، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص تمهيدا لتقديمهما للقضاء.

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