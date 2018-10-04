السعودية تتحدث عن "زيارة الساعة التي اختصرت 8 سنوات من العمل"

تحدثت السعودية عن الزيارة التي تمت في ساعة واحدة، ولكنها "اختصرت 8 سنوات من العمل".

وقال السفير السعودي لدى الكويت، سلطان بن سعد، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي "زيارة ساعة اختصرت 8 سنوات من العمل"، في إشارة إلى أهمية الملفات التي تناولتها الزيارة رغم قصر وقتها، حسب صحيفة الراى الكويتية.

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وغادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الكويت، بعد زيارة قصيرة جدا استغرقت حوالي ساعتين، والتقى خلالها بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابعت الوكالة: :تطرقت المحادثات إلى المصالح المشتركة والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".

وكانت زيارة ولي العهد السعودي قصيرة جدا إلى الكويت، وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه خلال اللقاء تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية "التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".