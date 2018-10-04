اليمن... رئيس "الانتقالي" يناقش مع المبعوث الأممي بيان المجلس الداعي للسيطرة على الجنوب

قال سالم العولقي الناطق باسم المجلس الانتقالي بالجنوب اليمني، إن اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس عقد جلسة مشاورات مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، صباح اليوم الخميس، بالإمارات العربية، ناقشا خلال اللقاء مشاركة المجلس في المشاورات القادمة والبيان الأخير بشأن الأوضاع في الجنوب.

وأضاف العولقي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الطرفين ناقشا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي جهود السلام لحل الأزمة اليمنية، كما ناقش اللقاء المستجدات الجارية في الجنوب والانهيار الاقتصادي والخدمي والمعيشي جراء ممارسات الحكومة الحالية.

وتابع الناطق باسم المجلس الانتقالي ، الزبيدي أبلغ المبعوث الأممي أنه لن يكون إلا مع خيارات شعب الجنوب أيا كانت، والمجلس تواصله مع المبعوث الأممي مستمر باعتباره طرف رئيسي في عملية السلام وتثبيت الأمن على الأرض، لقاء ولقاء اليوم جاء ركز على محورين أساسيين هما محور الجنوب والمحور الآخر بيان المجلس الانتقالي.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر بيانا خطيرا، صباح أمس الأربعاء، دعا فيه الجنوبيين للتظاهر ضد حكومة الشرعية، معلنا المحافظات الجنوبية محافظات منكوبة وحمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد منذ تحرره قبل ثلاث سنوات.