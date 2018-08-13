قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: تلقينا دعوة للمشاركة في مشاورات جنيف

أكد قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، أن المجلس تلقى دعوة للمشاركة في المشاورات المرتقبة في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل في جنيف.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني لطفي شطارة على صفحته في "فيسبوك" اليوم الاثنين، أن المجلس "طلب إيضاحات بشأن الدعوة التي وجهت له للمشاركة في مشاورات جنيف، بانتظار الرد عليها ليقرر المشاركة من عدمها".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، أن الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربة في اليمن لعقد مشاورات في جنيف في 6 سبتمبر/ أيلول، للبحث في إطار عمل لمفاوضات سلام.

وانتقد شطارة الحكومة اليمنية بالقول "الشرعية تمر بحالة حرجة مع المجتمع الدولي ومع المبعوث نفسه، فلا هي حققت نصرا عسكريا على الأرض ولا عملت على استقرار الجنوب بعد تحريره".

وبشأن مرجعيات الحل في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية، اعتبر القيادي في المجلس الانتقالي أنها تطيل الحرب في اليمن.

وقال "ما لا يعلمه الكتاب والصحافيين الجنوبيين الذين تغذيهم الشرعية بالأكاذيب لتضليل الناس وتنفق عليهم لاستمرار الكذب حتى تحل الكارثة التي يتوقعونها في جنيف، والتي يريدها المبعوث أن تتجاوز المرجعيات التي تبقي وتطيل الحرب والشرعية والإنقلابيين معا".

كما اتهم شطارة الحكومة بالتخبط، معتبراً أنها "لا تريد أن تحرر الشمال بجيشها الجرار المدعوم من التحالف في مأرب، ولا تحترم الجنوب وإرادة شعبه بعد تحرره وصموده المستمر والداعم للتحالف عسكريا".

© REUTERS / Khaled Abdullah المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم قطر بدعم "الحوثيين" لخدمة إيران في اليمن

ورأى أن الحكومة اليمنية "لا تريد الانتقالي كشريك فاعل على الأرض معها وبضمان مع التحالف، حتى تنتهي الحرب وتتم تسوية سياسية شاملة".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.