أزمة خاشقجي... السفير التركي يصل إلى الخارجية السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول، إن وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، يستقبل السفير التركي في الرياض، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد استدعت السفير السعودي في أنقرة، على خلفية فقدان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

© صور من المدونين @JKhashoggi الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة، الأربعاء الماضي، بشأن مكان الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي انتقل إلى واشنطن العام الماضي، ولم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونفى السفير السعودي في أنقرة، وليد عبد الكريم الخريجي، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.

من جانبها، قالت الخارجية السعودية، إن عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية، استقبل السفير التركي في الرياض، أردوغان كوك، لإجراء محادثات، بشأن عملية اختفاء الصحفي السعودي.