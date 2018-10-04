أزمة خاشقجي... السفير التركي يصل إلى الخارجية السعودية

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد استدعت السفير السعودي في أنقرة، على خلفية فقدان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونفى السفير السعودي في أنقرة، وليد عبد الكريم الخريجي، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.
من جانبها، قالت الخارجية السعودية، إن عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية، استقبل السفير التركي في الرياض، أردوغان كوك، لإجراء محادثات، بشأن عملية اختفاء الصحفي السعودي.
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