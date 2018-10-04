المظاهرات في اليمن مستمرة ليومها الثالث

شهدت مدينة تعز اليمنية مظاهرات حاشدة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتنديدا بانهيارِ العملة المحلية.

ورافق الاحتجاجات إضراب شامل للمحلات التجارية وعصيان مدني للمؤسسات في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المواطنين بسبب عدم قدرتهم على مجاراة الأرقام الخيالية للأسعار.

وانطلقت المظاهرات، التي دعا إليها نشطاء وحقوقيون في مواقع التواصل الاجتماعي، من جولة العواضي إلى المقر المؤقت لديوان عام المحافظة وسط مدينة تعز جنوب صنعاء.

وطالب المتظاهرون بعودة الرئيس اليمني والحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإقالة الفاسدين من الحكومة ومؤسسات الدولة، ووضع حلول عاجلة لوقف تدهور الريال اليمني أمام سوق العملات الأجنبية، حسبما أفاد أحد المشاركين في المظاهرات في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

يذكر أن العملة اليمنية شهدت انهيارا متسارعا خلال الأشهر الماضية، وسجلت رقماً قياسياً لم تصل إليه من قبل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 200 بالمئة عما كانت عليه في السابق.