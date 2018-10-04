غريفيث يبحث مع قرقاش استئناف المشاورات السياسية

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس: "التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن".
وأضافت أنه "جرى بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الشعب اليمني".
وجدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في اللقاء "التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن".
وشدد على "أهمية الحل السياسي ودعم الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لذلك الحل والالتزام القوي تجاه ذلك".
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.
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