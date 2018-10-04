غريفيث يبحث مع قرقاش استئناف المشاورات السياسية

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش استئناف المشاورات بين الحكومة اليمنية و"الحوثيين".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس: "التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "الحراك الجنوبي" يرحب بتقرير غريفيث بشأن اليمن

وأضافت أن "اللقاء تناول ضرورة استئناف المشاورات السياسية وأهمية الحل السياسي لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة".

وأضافت أنه "جرى بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الشعب اليمني".

وجدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في اللقاء "التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن".

وشدد على "أهمية الحل السياسي ودعم الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لذلك الحل والالتزام القوي تجاه ذلك".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.