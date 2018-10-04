اليمن... قيادي مؤتمري يوجه رسالة خطيرة للرئيس هادي والحكومة

طالب ياسر اليماني، القيادي في حزب المؤتمر اليمني، الرئيس هادي بتفعيل القانون ضد كل من يحاول النيل من سيادة الدولة ويدعو للتمرد عليهم، وأن تتم محاكمتهم بصورة عاجلة وأن تبسط الحكومة سيادتها على الأرض.

وقال اليماني في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تابعنا البيان الصادر عما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي يترأسه عيدروس الزبيدي الذين كانوا يعملون تحت ظل الرئيس هادي وحكومته، وتحول هؤلاء اليوم إلى تابعين وورقة بيد الإمارات ويقومون بابتزاز الرئيس والحكومة ولديهم الكثير من الأموال وأبنائهم وعائلاتهم بالإمارات في الوقت الذي يموت فيه أهالي الجنوب جوعا وبلا أي من مقومات الحياة.

وتابع القيادي المؤتمري، كلما أرادت الحكومة العمل على أرض الواقع تذهب الإمارات التحريك تلك العناصر الخارجة عن القانون، واليوم يجب على الرئيس هادي والحكومة الوقوف بحزم ضد هذه العناصر الخارجة عن القانون والتي لا تمثل أحد من ابناء المحافظات الجنوبية وكان يجب محاكمتها من قبل لا أن تترك لممارسة هذا الابتزاز على الرئيس والحكومة، وحذر الرئيس هادي من الخضوع لهم وتقليد أي منهم مناصب حكومية، لأنهم تحت طائلة القانون بعد مهاجمتهم للقصر الرئاسي في معاشيق ومقر رئاسة الوزراء.

وطالب الرئيس هادي بالحديث للقيادة السعودية بكل وضوح على الطاولة وأن تصل لهم الرسالة واضحة، إن كانت السعودية جاءت من أجل اليمن واليمنيين فنحن جميعا معهم، ولا تسمحوا لهؤلاء باسقاط الدولة والتمرد عليها، ألستم الرئيس الذي أقسموا قسم الولاء أمامه عندما تقلدوا المناصب الحكومية، اليوم عندما أقلتهم تمردوا عليك وعلى الوطن ولديهم أجندة خارجية يقومون بتنفيذها في اليمن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر بيانا خطيرا صباح أمس، الأربعاء، دعا فيه الجنوبيين للتظاهر ضد حكومة الشرعية، معلنا المحافظات الجنوبية محافظات منكوبة وحمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد منذ تحرره قبل ثلاث سنوات.