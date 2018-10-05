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    احتجاجات في البصرة، العراق 1 أغسطس/ آب 2018

    سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يعلن إصابته بالتسمم

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    العالم العربي
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    أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، يوم الخميس، أنه أصيب بالتسمم خلال زيارته إلى محافظة البصرة، ما استدعى نقله إلى فندق وسط المدينة لتلقي العلاج.

    وبشكل مفاجئ، عانى سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد من الأزمة الصحية غير المسبوقة في محافظة البصرة بجنوب العراق، بعدما أصيب بتسمم جراء المياه الملوثة، بحسب ما نشر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر".

    وكتب رامون بليكوا في تغريدته "شكرا لجميع الذين اطمأنوا على صحتي. لقد شعرت بوعكة هذا الصباح واضطررت إلى إلغاء اجتماعات عدة".

    وتابع بليكوا في تعليق مرفق بصورة خبر باللغة العربية "قام طبيب اليونيسف بتشخيص الحالة أنها بسبب تلوث المياه. لم أكن أنوي الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن".

    ووفقا لـ"فرانس برس"، كان بليكوا يجري جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في مدينة البصرة الغنية بالنفط، والتي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة نقل على إثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، بحسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.

    وشهدت المحافظة احتجاجات دامية، بدأت في تموز/يوليو الماضي ضد الفساد وانعدام الخدمات، ثم اتخدت منحى تصاعديا أسفر عن مقتل 12 متظاهرا خلال أسبوع واحد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تلوث, سفير, مياه شرب, حادث تسمم, الاتحاد الأوروبي, البصرة, العراق
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