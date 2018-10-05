موسكو: ندعم جهود الأمم المتحدة لإقامة حوار بين أطراف النزاع في اليمن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة المستمرة في محاولات إقامة حوار بين أطراف النزاع في اليمن، رغم عدم الثقة في عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب.

موسكو- سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إننا ندعم جهود الأمم المتحدة في إقامة حوار بين الأطراف. وقد تمت هذه المحاولات بالفعل، وسوف تستمر، وسندعم هذه المحاولات في جميع المراحل".

© REUTERS / CARLO ALLEGRI هادي يلتقي المبعوث الأممي في نيويورك

وأضاف: "أعتقد أنه لا يمكن التأكد من أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين ستبدأ في المستقبل القريب، ولكن من الضروري مواصلة هذه الاتصالات".

وتابع: "كانت هناك محاولة للقيام بذلك في جنيف، وستستمر هذه المحاولات. سأكرر شيئا واحدا أنه لا يوجد سبيل آخر سوى التفاوض، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري على الإطلاق. لقد تمت تجربة كل شيء، وهذا يجلب المزيد من المشاكل للسكان".

كما ذكر أن روسيا على اتصال مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، وسوف تساعد في أي تقدم في عملية التسوية.

وأضاف: "أي لقاء، بالطبع يفضل الإعداد الجيد أولا، نحن نعتمد بشكل مطلق على المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ونحن على اتصال معه، ونحافظ على اتصالات مستمرة. لذلك، نحن نساعد وسوف نساعد في أي تقدم في هذه المسألة".