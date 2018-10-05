مصر توقع اتفاقا مع تحالف "سي آي كابيتال" لطرح 24% من أسهم "إنبي" بالبورصة

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، إنه تم توقيع اتفاق مع تحالف بنك الاستثمار "سي آي كابيتال وبنك وجيفريز وبنك الإمارات دبي الوطني"، ليتولوا الترويج والطرح الأول لنحو 24 بالمئة من أسهم شركة "إنبي" في بورصة مصر.

وبحسب "رويترز"، وافقت وزارة البترول، في مارس/ آذار، على طرح ما يصل إلى 24 بالمئة من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) بالبورصة المصرية، ضمن خطة الحكومة لطرح حصص من أكثر من 20 شركة خلال ثلاث سنوات.



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ولم يخض بيان البترول، اليوم، في الموعد المتوقع لطرح إنبي في البورصة، ولم يتسن على الفور لـ"رويترز" الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب.

كانت الرئاسة المصرية أعلنت، في يناير/كانون الثاني 2016، أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وتوقع أشرف غزالي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي "إن آي كابيتال" في تصريحات لـ"رويترز"، في يونيو/ حزيران 2017، أن تبلغ حصيلة طرح إنبي في بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار.