الخارجية العراقية تهنئ نادية مراد على فوزها بجائزة "نوبل" للسلام

تقدمت وزارة الخارجية العراقية بتهنئة الناشطة الأيزيدية نادية مراد على فوزها بجائزة "نوبل" للسلام عام 2018.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الجمعة، "تتقدم وزارة الخارجية للعراقية بالتهنئة والتبريك للعراقية الأزيدية الشجاعة نادية مراد بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام".

© REUTERS / Vincent Kessler رد فعل نادية مراد على حصولها جائزة نوبل للسلام

وأضاف البيان، "تعد الوزارة هذا الفوز نصراً جديداً للعراق بكل مكوناته الدينية والقومية وللمرأة العراقية المضحية على وجه الخصوص".

وأكدت الوزارة أن "وحدة العراقيين في مواجهة التحديات وخوض المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدة دول] بالنيابة عن العالم منحت العراق مكانه الذي يستحقه عبر المواقع والجوائز المهمة التي حصل عليها خلال السنوات الأخيرة".

ومنحت لجنة جائزة "نوبل"، اليوم الجمعة، فوز الطبيب الكونغولي دينيس مكويغي والناشطة الأيزيدية نادية مراد جائزة "نوبل" للسلام عام 2018.

يذكر أن مراد هي ناشطة أيزيدية حقوقية نجت من العنف الجنسي على يد تنظيم "داعش" في العراق، بينما مكويغي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.