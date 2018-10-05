الخارجية العراقية تهنئ نادية مراد على فوزها بجائزة "نوبل" للسلام

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الجمعة، "تتقدم وزارة الخارجية للعراقية بالتهنئة والتبريك للعراقية الأزيدية الشجاعة نادية مراد بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام".
وأكدت الوزارة أن "وحدة العراقيين في مواجهة التحديات وخوض المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدة دول] بالنيابة عن العالم منحت العراق مكانه الذي يستحقه عبر المواقع والجوائز المهمة التي حصل عليها خلال السنوات الأخيرة".
ومنحت لجنة جائزة "نوبل"، اليوم الجمعة، فوز الطبيب الكونغولي دينيس مكويغي والناشطة الأيزيدية نادية مراد جائزة "نوبل" للسلام عام 2018.
يذكر أن مراد هي ناشطة أيزيدية حقوقية نجت من العنف الجنسي على يد تنظيم "داعش" في العراق، بينما مكويغي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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