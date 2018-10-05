احتجاجات جديدة ضد "العسكرة السعودية"

شهدت محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، فعالية احتجاجية على استمرار سيطرة القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، على منافذها.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة لوكالة "سبوتنيك" بأن فعالية حاشدة أقيمت وسط مدينة الغيظة مركز المحافظة، بناء على دعوة وجهتها اللجنة التنظيمية للاعتصام السلمي ضمن الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بتسليم القوات السعودية المنافذ البرية والبحرية والجوية للسلطة المحلية، وفق اتفاق وقع في يوليو الماضي.

وأضاف أن المشاركين في الفعالية رفعوا العلم اليمني وصور الرئيس عبدربه منصور هادي ، وأكدوا دعمهم له وللتحالف العربي في إعادة الشرعية وإنهاء سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على المحافظات الخاضعة لها.

وجدد المحتجون رفضهم محاولة القوات السعودية عسكرة محافظة المهرة، والمساس بالسيادة الوطنية، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم.

وكانت اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة أعلنت في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي استئناف الفعاليات المنددة بالتواجد العسكري السعودي، بعد انقضاء المهلة المحددة بشهرين لتنفيذ الاتفاق الموقع في يوليو الماضي بتسليم القوات السعودية منفذي شحن وصرف البريين وميناء نشطون ومطار الغيظة للسلطة المحلية اليمنية، دون تحقيق تقدم.