محمد بن سلمان يكشف "الخطة البديلة" بعد تقارير تدخل الملك بإلغاء الأولى

فسر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أسباب تعطل خطته الطموحة التي ذكرت تقارير عديدة، أن الملك سلمان تدخل بقرار نهائي لإيقافها.

وقال ولي العهد، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن تأخير طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب، يرجع في الأساس إلى إبرام "أرامكو" صفقة استحواذ ضخمة لشركة "سابك"، مضيفا: "سيكون من غير العدل المضي قدما في عملية الاكتتاب ومفاجأة المستثمرين بعد فترة وجيزة بصفقة كبيرة مثل تلك التي تم إبرامها مع شركة بتروكيماويات سابك".

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أول تصريحات لولي العهد... بعد تقارير تدخل الملك سلمان لوقف خطته

وأعرب ولي العهد السعودي عن أمله أن تنتهي الصفقة بين "أرامكو" و"سابك" بصورة كاملة في العام المقبل، واصفا إياها بأنها "مفتاح" لصناعة الطاقة في السعودية.

وتابع:

"إذا أردنا أن يكون لنا مستقبل قوي بالفعل لأرامكو بعد 20 أو 30 أو 40 عاما من اليوم، فيجب أن تستثمر أرامكو في كثير من المجالات، لأننا نعرف أن الطلب الجديد على النفط بعد 20 عاما من الآن سيقل، وسيكون التركيز على البتروكيماويات".

وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أن الحكومة السعودية، ستحتفظ بأسهم "أرامكو" بعد الاكتتاب العام، بدلا من تحويلها إلى صندوق الثروة السيادية، كما كان مقررا في السابق.

وأشار إلى أن "الخطة البديلة" ستكون حصول صندوق الثروة السعودي السيادي على 70 مليار دولار من بيع حصته في "سابك"، بالإضافة إلى 100 مليار دولار، التي يأمل (ابن سلمان) أن تحصل عليها السعودية جراء الاكتتاب الأولي في "أرامكو".

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وتابع:

"حسنا، صندوق الثروة السيادي جيد، لكن الخطط الاقتصادية في السعودية جيدة أيضا، وهذه صفقة (أرامكو — سابك) جيدة للصناعة التحويلية في السعودية، أعتقد أن صفقة أرامكو وسابك، ستنتهي بصورة كاملة في 2019، وبعد عام مالي واحد في 2020، ستكون أرامكو مهيأة بصورة كاملة للاكتتاب العام، حاولنا أن نحقق ذلك في أقرب وقت ممكن، لكن تلك هي التوقيتات المتاحة، بناء على الوضع الذي لدينا".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر سعودية عديدة، نية المملكة إلغاء الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.

وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مصنع البتروكيماويات المحلي التابع للشركة السعودية

قالت الوكالة في تقرير لها، يوم الاثنين 27 أغسطس / آب، إن العاهل السعودي الملك سلمان، تدخل لإيقاف حلم حلم مقداره تريليونا دولار، كان يجري التحضير له منذ عامين وهو طرح حصة نسبتها 5 في المئة من شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) في سوق الأسهم (البورصة).

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ولفتت إلى أن الخطة جاءت بعدما تواصل المسؤولون مع البورصات الدولية والبنوك العالمية ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للترويج للخطة، وكان من المنتظر أن يصبح إدراج (أرامكو) في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة ضمن خطة 2030.

وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار جاء بعد لقاء العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة أرامكو، وأن تلك المشاورات جرت، في منتصف يونيو/ حزيران، بينما قالت مصادر أخرى إن الشخصيات، التي حاورها الملك سلمان أبلغته أن الطرح الأولي لن يكون في صالح المملكة وقد يؤثر سلبا عليها.

وذكرت المصادر أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع (أرامكو) للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية، مضيفة: "في أواخر يونيو بعث الملك رسالة إلى الديوان الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم (أرامكو) حسب ما قالته المصادر الثلاثة.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر قوله: "قرار الملك نهائي لا رجعة فيه"، مضيفا: "متى قال الملك لا، فلا رجوع عن قراره".