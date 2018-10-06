بعد قرار الملك سلمان... بدء عملية إنقاذ في اليمن

وأوضح السفير والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن المملكة قدمت خطة للعمليات الإنسانية، عبر عدد من الإجراءات والمبادرات منها "تقديم وديعة من المملكة إلى اليمن بقيمة ملياري دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار سبق إيداعها، وسبق تحويل 200 مليون دولار للبنك المركزي"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وأكد السفير السعودي في اليمن أن المملكة قدمت مع كل من الإمارات والكويت 18.1 مليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن للعام 2018 ،إضافة إلى الدعم الدولي الآخر لمنظمات الأمم المتحدة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد وجه بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي، ليصل إجمالي ما أودعته المملكة في البنك المركزي اليمني إلى ثلاثة مليارات دولار.
ويشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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