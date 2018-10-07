السودان يفاجئ الجميع ويحدد سعر جديد لصرف العملة

ووفقا لـ"رويترز"، قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان، إن "بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها".
وكان البنك المركزي السوداني أعلن يوم الخميس الماضي، أن البلاد ستبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية. كما قال البنك المركزي السوداني، مؤخرا، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية.
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