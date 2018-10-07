رسالة عاجلة من أحمد علي عبد الله صالح للسلطان قابوس والملك سلمان

وجه أحمد علي نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح رسالة عاجلة إلى السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده الشيخ محمد بن زايد.

وفي بيان نشرته وكالة "خبر" للأنباء، أعرب أحمد علي عبد الله صالح، عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، على وساطته للإفراج عن أشقاءه وأقاربه الأسرى لدى جماعة أنصار الله. وأكد أن جهود السلطان قابوس تكللت بالإفراج عن مدين وصلاح علي عبدالله صالح، ووصولهما إلى أبو ظبي.

© REUTERS / Ammar Awad صحيفة: خفايا صفقة إطلاق سراح أبناء صالح

وشكر أيضا "الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وولي عهده الشيخ محمد بن زايد لمساهمتهم الفاعلة في ترتيب وتسهيل إخراج المعتقلين وما حظيوا به من رعاية واهتمام، وكذلك على استقبالهم واستضافتهم لأسرة الشهيد علي عبد الله صالح".

وأعرب أحمد علي عبد الله صالح، عن شكره أيضا لقيادات حزب المؤتمر في الداخل والخارج، الذين كان لهم دور في تأمين الإفراج عن عدد من أسرة والدة كخطوة أولى للإفراج عن بقية المحتجزين من أسرة صالح وغيرهم.

وعبر السفير أحمد علي، عن تطلعه في مواصلة تلك الجهود الخيرة لتحقيق هذه الغاية الإنسانية النبيلة التي تشمل الإفراج عن كافة المحتجزين اليمنين في أي مكان وأن تؤدي أيضا تلك الجهود لإنهاء الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة لها.