المسلحون في إدلب يستكملون اليوم سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية

تطبيقا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، تستكمل الجماعات المسلحة، اليوم الاثنين، سحب قواتها من مدينة إدلب السورية.

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page الأسد: إدلب ستعود إلى كنف الدولة وما يجري في سوريا جزء من "صفقة القرن"

أنطاكيا — سبوتنيك . تستكمل الجماعات المسلحة، اليوم الاثنين 8 تشرين الأول/ أكتوبر، سحب قواتها من إدلب السورية تطبيقا لاتفاق سوتشي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن "المعارضة السورية المسلحة ستستكمل اليوم عملية سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في إدلب في إطار اتفاق سوتشي ".

وفي سياق التطورات في إدلب، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن إدلب في نهاية المطاف يجب أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية، مؤكدا أن مذكرة روسيا وتركيا حول إدلب يتم تنفيذها، والأجواء تغيرت إلى الأفضل.

كما أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، أن موقف الدولة السورية واضح حول الاتفاق الذي تم بشأن إدلب بأن هذه المحافظة وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين، ستعود إلى كنف الدولة السورية، وأن الاتفاق هو إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدمتها حقن الدماء. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".