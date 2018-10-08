اختفاء خاشقجي... تركيا تطلب مجددا تفتيش القنصلية وتستدعي السفير السعودي

أعلنت الخارجية التركية، اليوم الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول، استدعاء السفير السعودي في تركيا أمس، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية التركية إن نائب وزير الخارجية استدعى السفير السعودي، أمس الأحد، وإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات في قضية اختفاء خاشقجي.

© REUTERS / REUTERS كاميرات تكشف تفاصيل جديدة في قضية اختفاء جمال خاشقجي (فيديو)

وقالت الخارجية التركية إجابة على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "نائب وزير الخارجية سادات أونال استدعى السفير السعودي في أنقرة، أمس الأحد، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في قضية اختفاء خاشقجي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية، قولها إن السلطات التركية طلبت مجددا تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية التركية، استدعت أيضا السفير السعودي في تركيا، للمرة الثانية، أمس الأحد 7 أكتبر/تشرين الأول.

وقالت قناة "إن تي في" التركية: "تركيا طلبت تصريحا رسميا بتفتيش القنصلية السعودية التي اختفى خاشقجي فيها الأسبوع الماضي".

واختفى الصحافي السعودي، جمال خاشقجي يوم الثلاثاء الماضي. وبحسب مقربين منه، فإنه دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج. ونفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي وقالت إنه خرج من القنصلية.

وعلى خلفية الموضوع استدعت وزارة الخارجية التركية الخميس الماضي، السفير السعودية لدى أنقرة للاستفسار عن خاشقجي.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكصوي "تم استعداء السفير السعودي في أنقرة وليد عبد الكريم الخريجي إلى وزارة الخارجية التركية للاستفسار حول مصير الصحفي السعودي خاشقجي المفقود منذ يومين".

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء السبت الماضي، عن مصدرين أمنيين تركيين أن التقديرات الأولية للشرطة التركية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، تقول إنه قتل في عملية مدبرة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية.

© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar أول رد فعل لأردوغان على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وكانت مصادر أمنية تركية ذكرت، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي فيها قبل العودة للبلاد".

نفى القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي توجيه أي اتهامات للصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال وجوده في القنصلية السعودية.

وقال العتيبي إن القنصلية والسفارة في تركيا تبذلان كل ما في وسعهما من جهود للبحث عن جمال خاشقجي بعد اختفائه، مضيفا أن خاشقجي حضر إلى القنصلية لمراجعة إجرائية تتعلق بأوراق شخصية وخرج بعد فترة قصيرة من دخوله المبنى، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأشار القنصل السعودي إلى أن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول جمال خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.