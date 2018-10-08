سفير سعودي: مسرحية خاشقجي مؤامرة استخباراتية لتشويه سمعة المملكة

لا تزال أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حديث الصحف العالمية والعربية، بين اتهامات تركية وردود سعودية.

قال القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، الوزير المفوض وليد بخاري، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" وعبر هاشتاغ #مسرحية جمال_خاشقجي الذي تصدر الأكثر تداولا في منصات التواصل الاجتماعي بأن "مسرحية خاشقجي مؤامرة ومكيدة استخباراتية دبرت بإحكام بغرض النيل من سمعة السعودية والإساءة إليها".

#مسرحية_اغتيال_خاشقجي مؤامرة ومكيدة استخباراتية دبرت بإحكام بغرض النيل من سمعة السعودية والإساءة إليها. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) October 7, 2018

وندد العديد من السياسيين وكتاب رأي، من خلال تغريدات في "تويتر"، بما أسموه بـ"المسرحية المكشوفة"، مستنكرين غرابة ما صرح به المحسوبون على تيار "الإخوان المسلمين" الذين أكدوا مقتل خاشقجي قبل يومين. واعتبروا أن هذا الأمر "خطة ممنهجة ومدروسة في لعبة واضحة".

يشار إلى أن مصدرا مسؤولا في القنصلية السعودية في إسطنبول كان قد نفى، فجر الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التصريحات التي نسبتها وكالة أنباء "رويترز"، إلى مسؤولين تركيين، عن أن الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد "قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول".

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤولين تركيين، قولهما إن "التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية".

ولم يذكر المصدران كيف يعتقدان أن عملية القتل قد تمت.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا مماثلا نقلا عن مصادر تركية لم تكشف عنها أيضا.

بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومة بلاده تنتظر نتائج التحقيق بقضية اختفاء جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه ما زال يحسن "النية" بشأن الأسباب التي أدت لاختفاء الصحفي السعودي، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وكانت القنصلية السعودية في إسطنبول قد فتحت أبوابها، السبت، أمام صحفيين من "رويترز"، حيث تجولوا داخل القنصلية وقاموا بتصوير جولتهم. وقال القنصل السعودي لـ"رويترز" إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.

ومنذ اختفاء خاشقجي، نفت السلطات السعودية أن يكون لها أية علاقة بالأمر مؤكدة أنه دخل وغادر القنصلية بعد قضاء وقت قصير لطلب أوراق خاصة بزواجه، بينما قالت الرئاسة التركية إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال إن بلاده مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته إليها.

وعندما سئل الأمير محمد بن سلمان في المقابلة عما إذا كان خاشقجي يواجه تهما في السعودية، قال إنه من المهم أولا اكتشاف مكان خاشقجي، وقال: "إذا كان في المملكة العربية السعودية، فإنني سأعرف ذلك"، حسب قوله.