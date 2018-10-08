وزيرة السياحة المصرية: حملة الترويج العالمي للسياحة المصرية تبدأ بالسوق الإنجليزية

أكدت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، اليوم الاثنين، أن بلادها اختارت شركتي شبكة تواصل الشرق الأوسط وسينرجي للترويج للسياحة في بلادها عالميا. حسبما أفادت وكالة "رويترز".





وأردفت قائلة: "إن أول عمل للتحالف الجديد سيكون من خلال المعرض السياحي في لندن خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".





وأضافت: "أن حملة الترويج العالمي ستبدأ بالسوق الإنجليزية ثم الألمانية الفترة المقبلة سيكون هناك تكثيف للترويج للسياحة الثقافية استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020".



ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل بشأن قيمة التعاقد مع الشركتين أو مدته.





وكانت روسيا قد فرضت عقب حادثة تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في شهر أبريل/ نيسان الماضي.





وزاد إغراء المقصد السياحي المصري بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية للنصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.





وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 بالمئة في النصف الأول من هذا العام إلى 4.781 مليار دولار، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41 بالمئة إلى 5.061 مليون سائح.