قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، إن الأفلام السينمائية بصفة عامة تعتبر سائحا بدون "فيزا"، موضحة أن كل الأفلام التي يتابعها الإنسان خلال حياته وتلف العالم تقوم بهذا وتعطي انطباعات لدى أصحابها عن الدول التي تعرض بها والعكس، مؤكدة على أهمية السينما والفنانين ودورهم في المجتمع المصري.

وأشارت المشاط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلا أن مصر حريصة على أن يكون بها مهرجانات متنوعة للأفلام وهذا يعتبر رسالة تؤكد أن الأمن والأمان عاد مرة أخرى إلى مقاصدنا السياحة في البحر الأحمر وفي جنوب سيناء وهي رسالة إيجابية عن الشعب المصري المحب للانفتاح والتعرف على الآخر.

وأشارت المشاط إلى أن السياحة عامة ليست فقط زيارة أماكن، فجزء كبير من السياحة يكمن في سياحة الترفيه، وعندما يكون هناك احتفالات أو مهرجانات في توقيتات محددة ومعروفة، ترفع تلك المهرجانات حجم الإشغالات في أماكن كثيرة ومختلفة وذلك لأن تلك المهرجانات والاحتفالات مرتبطة بالترفيه وهدف وزارة السياحة في 2019 يتمثل في وضع أجندة للترفيه في جمهورية مصر العربية.

وسيكون مهرجان الجونة من المهرجانات والعلامات البارزة على أجندة الترفيه في مصر، مؤكدة أن السياحة هي صناعة السعادة والأفلام والفنانين والجونة كلها سعادة، خاصة بعدما أصبحت مصر واجهة النجوم العالميين حيث يعتبر وجودهم دعاية جيدة جدا لمصر والسياحة المصرية.

وتابعت أن مصر أصبحت واجهة نجوم السينما العالميين وضع مهرجان الجونة على أجندة سياحة الترفيه في مصر 2019 وزيرة السياحة رانيا المشاط تواجههم أثناء التصوير في مصر، قالت المشاط إنها متفائلة بالمرحلة المقبلة وذلك بسبب وجود الدكتورة إيناس عبد الدايم كوزيرة للثقافة مؤكدة أنها فنانة عالمية والفن ليس ببعيد عنها وأن أي دعم تطلبه وزارة الثقافة ستقدمه لها بشكل سريع وعلى أكمل وجه.