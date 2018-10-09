رسميا... أمريكا تدعو السعودية للتحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعو المملكة العربية السعودية لإجراء تحقيق شامل في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "نحث الحكومة السعودية على إجراء تحقيق شامل في اختفاء السيد خاشقجي، وضمان شفافية نتائج هذا التحقيق".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب قلق وبومبيو يدعو "رسميا" للتحقيق... هل يدمر خاشقجي علاقات الإدارة الأمريكية بالملك سلمان؟

وكان الرئبيس الأمريكي في أول تعليق له على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه بشأن التقارير الواردة عن اختفاء خاشقجي في تركيا.

وقال ترامب اليوم الاثنين إنه يشعر بقلق بشأن التقارير المتعلقة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي والذي قالت مصادر تركية إن السلطات تعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، بحسب رويترز.

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه خاشقجي وقالت إنه خرج.

كما أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء خاشقجي، والذي فقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء الماضي، عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكانت مصادر أمنية تركية قد ذكرت مساء السبت الماضي، بحسب وسائل إعلام، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا أمس، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.